Haberler Televizyon Müge Anlı yeni sezon tarihi belli oldu! ATV 2023 Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlayacak?

Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlayacak? ATV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezon tarihi merak ediliyor. 2008 yılından itibaren onlarca sezonu geride bırakan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 16. sezon yayın tarihi açıklandı. İşte konuyla ilgili merak edilen soruların yanıtları... Habertürk Giriş: 15.08.2023 - 10:17 Güncelleme: 15.08.2023 - 10:17 facebook

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Kayıp kişilerin arandığı, ailelerin kavuşturulduğu, cinayetlerin aydınlatılmaya çalışıldığı bir program olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni sezon yayın tarihi belli oldu. Peki, 2023 Müge Anlı ne zaman, hangi gün başlıyor? İşte ATV ile Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi ve konu hakkında merak edilen detaylar...

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MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Müge Anlı'nın sunuculuğunu üstlendiği, ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezon tarihi netlik kazandı. Programın yapımcısı Taner Ercan, Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 28 Ağustos 2023 Pazartesi günü başlayacağını duyurdu. Ercan, ''28 Ağustos Pazartesi günü görüşmek üzere'' dedi. Buna göre, Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, 28 Ağustos Pazartesi günü itibarıyla hafta içi her sabah 10:00'da izleyicisiyle buluşması bekleniyor.