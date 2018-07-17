Oyuncu Müge Boz, MAG Dergisi'ne konuştu. MAG Dergisi’ne konuşan Müge Boz'un açıklamalarının satırbaşları şöyle:
"Kendi projelerim öncelikli. YouTube kanalımın konseptini genişletiyorum. İçeriklerini farklılaştırıyorum. Onun çekimleri devam ediyor. Makai yeni bir sürece girdi; daha mobil, gezgin bir mutfak kurulumunun hazırlıkları var. Özgür ve gezgin bir sağlıklı mutfak konsepti hazırlığındayız. Risk almayı seviyorum, denenmemiş şeyleri deneme konusunda. Film çektim yazın Azerbaycan’da, Aralık’ta o vizyona girecek.
"ÖZGÜRLÜĞÜME DÜŞKÜNÜM"
Kimsenin eline bakmayı sevmem. Özgürlüğüme düşkünümdür. 'Evlenip koca parası yiyeyim' gibi bir amacım olmadı hiç. Ailemin durumu da beni beslemeye yetmeyeceği için iş başa düştü yani. Birçok okul okudum, burs kazanıp Norveç’e gittim. Sonra çalışma hayatına atıldım. Ama gördüklerim hayalimdeki gibi olmadı hiç. Çok üzüldüm, çok hayal kırıklığına uğradım.
Tek başına İstanbul’da bu piyasada var olmaya çalışan genç bir kızdım ama hiç bir zaman pes etmedim. Kimseye boyun eğmedim. Ne yaptıysam az olsun ama benim olsun diyerek yaptım. Büyük hedefler için kendi karakterimden uzaklaşmadım. Her seferinde yeniden ayağa kalkıp çalışmaya devam ettim.
"ANLIK ŞÖHRETLER, SANSASYONLAR..."
Çok tanınmak ve herkes tarafından sevilmek hiçbir zaman ilk amacım olmadı. Herkesin aşması gereken zorlukları ve hikayesi birbirinden farklı. Sansasyon yaratmaya, ‘Bakııın ben buradayım’ diye çabalamaya ihtiyacım yok. Bunlardan beslenmiyorum çünkü. Her zaman bir önceki halimden daha iyi ve daha başarılı olmayı hedefledim.
Bir anda parlayıp sönen değil, hep ve uzun süre yanan bir ışık olmayı hedefledim. Anlık şöhretlere ve sansasyonlara değil, değerli ve gerçek hikayelere sırtımı dayadım. İnsanlara anlamlı bir şey söylemek istedim. Farklı ve yeni şeyleri göstermek istedim. Bir farkındalık yaratmak, bir değişime sebep olmak. Bunlardı hep önceliğim. Umarım başarabiliyorumdur.
Giyinip süslenip ortalıklarda kendimi göstermektense okuyup araştırıp kendimi geliştirmeye vakit harcadım. Pahalı çantalar ve ayakkabılar almak yerine kitaplar DVD’ler almayı tercih ettim. Sadece bir tanesini seçebilecek hakkım vardı çünkü. Şu sıralar da bunca zaman biriktirdiklerimi daha derli toplu aktarabilmeye odaklanıyorum.
"AŞK HASTALIKLI BİR DUYGU"
Kendime özel taktiklerim var! Birinin sevgilisi olmak ve aşk skandallarıyla beslediğim bir hayatım yok. Aşk hastalıklı bir duygu bence. Her zaman iyi enerjiler barındırmıyor içinde. Çekiciliği de orada zaten. Farkında olmadan kendini içinde buluyorsun. Kontrol dışı kalıyorsun. Eğlenceli ve bir o kadar da öğretici.
"TAHAMMÜL EDEMEM"
Cahillik, saygısızlık, bilgisizlik, seviyesizlik, basitlik, şark kurnazlığı… Bunlara hiç tahammül edemem.”
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