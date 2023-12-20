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        Haberler Gündem Muğla açıklarında 106 düzensiz göçmen kurtarıldı - Güncel haberler

        Muğla açıklarında 106 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can sallarındaki 106 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 20:32 Güncelleme: 20.12.2023 - 20:32
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        Muğla açıklarında 106 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında can sallarında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu sevk edildi.

        Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2 can salında 45 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Datça açıklarında da farklı zamanlarda can sallarında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 3 can salındaki 61 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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