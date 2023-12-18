Muğla açıklarında 20 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında lastik botta 20 düzensiz göçmen yakalandı
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğunun tespiti üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce durdurulan lastik botta, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 20 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.