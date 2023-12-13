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        Haberler Gündem Muğla açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı - Güncel haberler

        Muğla açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen fiber karinalı lastik bottaki 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 19:58 Güncelleme: 13.12.2023 - 19:58
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        Muğla açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında fiber karinalı lastik botta düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

        Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen fiber karinalı lastik bottaki 21 düzensiz göçmen ekiplerce karaya çıkarıldı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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