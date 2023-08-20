Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Muğla açıklarında 22 düzensiz göçmen kurtarıldı - Güncel haberler

        Muğla açıklarında 22 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Muğla açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot ve can salındaki 22 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 18:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla açıklarında 22 düzensiz göçmen kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum ve Datça ilçeleri açıklarında farklı zamanlarda lastik bot ve can salında düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.

        Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot ve can salındaki 22 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        #HABER
        #Muğla
        #muğla haber
        #yerel haber
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Oto hırsızları peşlerinden koşan valeyi öldürdü!
        Oto hırsızları peşlerinden koşan valeyi öldürdü!
        Meteoroloji'den müjdeli haber! Sıcaklıklar düşüyor
        Meteoroloji'den müjdeli haber! Sıcaklıklar düşüyor
        Palayla cinayet! Diyarbakır'da kan donduran anlar
        Palayla cinayet! Diyarbakır'da kan donduran anlar
        Trabzonspor'dan sert açıklama!
        Trabzonspor'dan sert açıklama!
        Kadınlarda futbolun en büyüğü İspanya
        Kadınlarda futbolun en büyüğü İspanya
        Rusya'nın uzay aracı Ay'a çarptı
        Rusya'nın uzay aracı Ay'a çarptı
        Ev hapsindeki kadın eski eşini ağır yaraladı!
        Ev hapsindeki kadın eski eşini ağır yaraladı!
        Rusya: Ukrayna saldırı girişiminde bulundu
        Rusya: Ukrayna saldırı girişiminde bulundu
        Ziyech'i dünya basını da konuştu
        Ziyech'i dünya basını da konuştu
        Kadınlar 10 dakikada dengeyi sağlayıp, pedal çevirmeye başlıyor
        Kadınlar 10 dakikada dengeyi sağlayıp, pedal çevirmeye başlıyor
        Brusella: Çiğ et ve pastörize edilmemiş süt ürünlerinden bulaşıyor
        Brusella: Çiğ et ve pastörize edilmemiş süt ürünlerinden bulaşıyor
        Yengeler yarışıyor
        Yengeler yarışıyor
        "Sonradan olma değil..."
        "Sonradan olma değil..."
        “Umut yanı başınızda olsun”
        “Umut yanı başınızda olsun”
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        "Böyle hakem faciası görmedim"
        "Böyle hakem faciası görmedim"
        İsrail'de protestoların 33. haftası!
        İsrail'de protestoların 33. haftası!
        "Şarkıcı olmam için ablam gazladı"
        "Şarkıcı olmam için ablam gazladı"
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro