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        Haberler Gündem Muğla açıklarında 23 düzensiz göçmen yakalandı - Güncel haberler

        Muğla açıklarında 23 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında lastik botta 23 düzensiz göçmen yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 04:45 Güncelleme: 07.10.2024 - 04:45
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        Muğla açıklarında 23 düzensiz göçmen yakalandı
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        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçede görevli sahil güvenlik botu tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

        Ekipler tarafından durdurulan lastik botta 10'u çocuk 23 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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