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        Haberler Gündem Muğla açıklarında 31 düzensiz göçmen yakalandı - Güncel haberler

        Muğla açıklarında 31 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 31 düzensiz göçmen yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 22:30 Güncelleme: 08.02.2024 - 22:30
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        Muğla açıklarında 31 düzensiz göçmen yakalandı
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        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

        Hareket halindeki lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 31 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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