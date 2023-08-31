Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Muğla açıklarında 57 düzensiz göçmen kurtarıldı - Güncel haberler

        Muğla açıklarında 57 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Muğla'nın Bodrum ve Datça ilçeleri açıklarında 57 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 19:13 Güncelleme: 31.08.2023 - 19:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla açıklarında 57 düzensiz göçmen kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum ve Datça ilçeleri açıklarında farklı zamanlarda lastik botlar ve fiber teknede düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.

        Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik botlar ve fiber teknedeki 57 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Muğla
        #muğla haber
        #yerel haber
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Fidan ve Lavrov'dan ortak açıklama
        Fidan ve Lavrov'dan ortak açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC açıklaması
        CANLI | G.Saray'ın rakipleri belli oluyor
        CANLI | G.Saray'ın rakipleri belli oluyor
        Memur-Sen'den zam açıklaması
        Memur-Sen'den zam açıklaması
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Ocakta zamlı maaşlar ne olacak?
        Ocakta zamlı maaşlar ne olacak?
        Memur zammı belli oldu
        Memur zammı belli oldu
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Yapay zekayla o kanserin evresi anında bilinecek
        Yapay zekayla o kanserin evresi anında bilinecek
        Dayanıksız sitenin yıkımına karşı direndiler!
        Dayanıksız sitenin yıkımına karşı direndiler!
        Vargas'a saygısızlık!
        Vargas'a saygısızlık!
        Usta oyuncuya veda
        Usta oyuncuya veda
        Beşiktaş, Coutinho'dan vazgeçmiyor!
        Beşiktaş, Coutinho'dan vazgeçmiyor!
        Açık kalan damper tünelde levhayı yıktı!
        Açık kalan damper tünelde levhayı yıktı!
        İstanbul'da 5 ilçe için flaş scooter kararı!
        İstanbul'da 5 ilçe için flaş scooter kararı!
        Aralarına arabulucu girecek
        Aralarına arabulucu girecek
        İşte Güneş'in 11'i!
        İşte Güneş'in 11'i!
        Servis ücretinde çifte tarife dönemi
        Servis ücretinde çifte tarife dönemi
        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!
        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!
        Petro Poroşenko: Putin’in Usame Bin Ladin’den farkı yok!
        Petro Poroşenko: Putin’in Usame Bin Ladin’den farkı yok!