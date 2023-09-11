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        Haberler Gündem Muğla açıklarında 61 düzensiz göçmen kurtarıldı, 40 düzensiz göçmen yakalandı - Güncel haberler

        Muğla açıklarında 61 düzensiz göçmen kurtarıldı, 40 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Bodrum ve Datça ilçeleri açıklarında 61 düzensiz göçmen kurtarıldı, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 40 düzensiz göçmen yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 21:53 Güncelleme: 11.09.2023 - 21:53
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        Muğla açıklarında 61 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum ve Datça ilçeleri açıklarında lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.

        Ekipler, Bodrum açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 8, Datça açıklarında 2 lastik bottaki 53 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkardı.

        Bodrum açıklarında ise Sahil Güvenlik ekiplerince farklı zamanlarda durdurulan 2 lastik botta 40 yabancı uyruklu yakalandı.

        Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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