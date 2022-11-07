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Muğla açıklarında 72 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 72 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

Muğla açıklarında 72 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla açıklarında 72 düzensiz göçmen kurtarıldı
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AA

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris ilçesi açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine, bölgeye ekipler yönlendirildi.

AA'nın haberine göre, ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 25 düzensiz göçmeni bota alarak karaya çıkardı.

Datça ilçesinde de Yunanistan unsurlarınca farklı zamanlarda Türk kara sularına itilen lastik bot, can salı ve fiber teknedeki 47 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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