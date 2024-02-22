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        Haberler Gündem Muğla açıklarında lastik botlardaki 54 düzensiz göçmen kurtarıldı - Güncel haberler

        Muğla açıklarında lastik botlardaki 54 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen 2 lastik bottaki 54 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 21:33 Güncelleme: 22.02.2024 - 21:33
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        Muğla açıklarında 54 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında, farklı zamanlarda 2 lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu görevlendirildi.

        Ekipler, 2 lastik bottaki aralarında çocuklarında bulunduğu 54 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Öte yandan, Milas ilçesi açıklarında gezi teknesinde rahatsızlanan bir kişi sahil güvenlik personelince sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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