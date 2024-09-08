Muğla, Bursa, Balıkesir, Antalya ve Adana'da orman yangını
Muğla'nın Menteşe ilçesindeki dün başlayan orman yangınını kontrol altına almak için havadan müdahale ediliyor. Öte yandan Antalya'nın Kaş ilçesindeki ve Adana'nın Sarıçam ilçesindeki, ormanlık alanda etkili olan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Muğla'da Sarnıç Mahallesi yakınlarında 7 Eylül Cumartesi günü saat 12.50 sıralarında çıkan orman yangını rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüdü. Sarnıç-Akbük arasındaki vadide 2 noktada, Sarnıç ile Çatak Bağyaka Mahallesi arasında kalan 1 noktada olmak üzere toplamda 3 noktada süren orman yangınına müdahaleler gece boyunca sürerken, sabah havanın aydınlanması ile hava müdahalesi de yoğunlaştırıldı.
KISMEN KONTROL ALTINDA
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonrası kısmen kontrol altına alındı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ederken, 2 gece görüşlü helikopter de alevlere müdahale ediyor.
MSB HELİKOPTER GÖNDERDİ
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Muğlanın Denizova Mahallesindeki orman yangınını söndürme çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopterle destek sağlandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, yangın söndürme çalışmalarına ait görüntülere de yer verilerek şu ifadeler kullanıldı:
"Muğlanın Denizova Mahallesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait bir helikopter ile havadan destek sağlıyoruz."
BURSA VE BALIKESİR
Bursa'nın Büyükorhan ve Balıkesir'in Dursunbey ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Büyükorhan ve Dursunbey ilçeleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin etkili olduğu alana Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
5 helikopter, 3 uçak, 68 araç ve 170 personel ile havadan ve karadan müdahale edilen yangın söndürüldü.
Ekipler, soğutma çalışmalarına devam ediyor.
ANTALYA KAŞ
Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Çataloluk Mahallesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye 4 uçak, 2 helikopter, 7 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 1 dozer ve orman işçileri sevk edildi.
Havadan yürütülen müdahalelerin yanı sıra 70 orman işçisi de çalışmalara karadan destek veriyor.
hakkında bilgi aldı, çalışmaları izledi.
Kumbasar, yangının yakınında yerleşim yeri bulunmadığını belirterek, bir an önce kontrol altına alınması için ekiplerin yoğun mücadele verdiğini bildirdi.
Kaş Kaymakamı Tevfik Kumbasar, bölgeye gelerek söndürme çalışmaları
Öte yandan, orman yangınıyla ilgili 1 arıcı gözaltına alındı. Şüphelinin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.
ADANA FEKE
Adana'nın Feke ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Belenköy Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve arazözler sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın, büyümeden kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışması sürüyor.
ADANA SARIÇAM
Adananın Sarıçam ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için havadan ve karadan çalışma başlatıldı.
Kösefakılı Mahallesindeki ormanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler yönlendirildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.