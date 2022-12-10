Taş ocağının işletmecisi tutuklandı 0:00 / 0:00

DHA

Muğla'nın Ula ilçesinde, 250 metre yükseklikten yuvarlanan kepçe operatörü Hilmi Turan'ın (29) hayatını kaybettiği taş ocağının, faaliyetlerinin durdurulmasına rağmen çalışmalarını sürdürdüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen işletme sahibi Mustafa Altıok (26) tutuklandı



Olay, 7 Kasım tarihinde saat 11.30 sıralarında Muğla'nın Ula ilçesinin Yeşilova Mahallesi'ndeki taş ocağında meydana geldi. Kepçe operatörü Hilmi Turan, taş ocağında çalışırken kullandığı kepçe, yaklaşık 250 metreden aşağıya yuvarlandı.

Mesai arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine AFAD, UMKE, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 3 saatlik çalışmayla kepçenin altından Hilmi Turan'ın cesedi çıkarıldı. Bekar gencin cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu´nun morguna kaldırıldı. Maden ocağının 1 Eylül 2022 tarihinde Muğla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından faaliyetlerinin durdurulması kararının verildiği ortaya çıktı.

TUTUKLANDI

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen işletme sahibi Mustafa Altıok 'taksirle öldürme' suçundan çıkarıldığı mahkemece bugün tutuklandı. İşletme daimi nezaretçisi S.D., ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.