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        Haberler Gündem Muğla'da 13 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Güncel haberler

        Muğla'da 13 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde, çeşitli suçlardan hakkında 13 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 23:20 Güncelleme: 26.02.2024 - 23:20
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        Muğla'da firari hükümlü yakalandı
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        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

        Çalışma kapsamında, "dolandırıcılık” suçundan 13 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan E.S. gözaltına alındı.

        Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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