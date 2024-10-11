Muğla'da 2 firari hükümlü yakalandı
Muğla'nın Menteşe ve Milas ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki ilçede aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 14 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ç.D. ile 12 ayrı suçtan 8 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.M'yi yakaladı.
Firari hükümlüler, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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