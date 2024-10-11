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        Haberler Gündem Muğla'da 2 firari hükümlü yakalandı - Güncel haberler

        Muğla'da 2 firari hükümlü yakalandı

        Muğla'nın Menteşe ve Milas ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 18:14 Güncelleme: 11.10.2024 - 18:14
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        Muğla'da 2 firari hükümlü yakalandı
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        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki ilçede aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Ekipler, "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 14 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ç.D. ile 12 ayrı suçtan 8 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.M'yi yakaladı.

        Firari hükümlüler, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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