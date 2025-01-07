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        Haberler Gündem Muğla'da 25 ayrı suçtan aranması bulunan zanlı tutuklandı - Güncel haberler

        Muğla'da 25 ayrı suçtan aranması bulunan zanlı tutuklandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde hakkında 25 ayrı suçtan araması bulunan zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 18:40 Güncelleme: 07.01.2025 - 18:40
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        25 ayrı suçtan aranıyordu! Tutuklandı
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        Muğla Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğünce, "nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik" gibi 25 ayrı suçtan hakkında aranması bulunan zanlı yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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