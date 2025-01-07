Muğla'da 25 ayrı suçtan aranması bulunan zanlı tutuklandı

Muğla Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğünce, "nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik" gibi 25 ayrı suçtan hakkında aranması bulunan zanlı yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.