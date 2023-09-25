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        Haberler Gündem Muğla'da 34 düzensiz göçmen yakalandı, 5 göçmen kurtarıldı - Güncel haberler

        Muğla'da 34 düzensiz göçmen yakalandı, 5 göçmen kurtarıldı

        Muğla açıklarında fiber teknede 34 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 5 göçmen kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 22:53 Güncelleme: 25.09.2023 - 22:53
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        Muğla'da 34 düzensiz göçmen yakalandı
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        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris açıklarındaki fiber teknede bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Dalış Timi ekibi yönlendirildi.

        Durdurulan fiber teknede, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 34 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli yakalandı.

        Datça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 5 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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