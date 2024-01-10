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        Haberler Gündem Muğla'da 5 kilo 550 gram esrar ele geçirildi: 2 gözaltı - Güncel haberler

        Muğla'da 5 kilo 550 gram esrar ele geçirildi: 2 gözaltı

        Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de, polisin düzenlediği operasyonda 5 kilo 550 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 20:41 Güncelleme: 10.01.2024 - 20:41
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        Muğla'da 5 kilo 550 gram esrar ele geçirildi
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        Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, üniversite öğrencilerinin yoğunlukta yaşadığı Kötekli Mahallesi´nde piyasaya uyuşturucu sürüleceği bilgisine ulaştı.

        Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelilerin evlerine bugün düzenlenen operasyonda 5 kilo 550 gram kubar esrar, 4 gram kokain, 13 gram metamfetamin ve 11 bin 600 TL ele geçirildi.

        Gözaltına alınan Buket B. (21) ile Sertuğ Zeki B. (38), polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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