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Muğla'da 93 kaçak göçmen yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Sahil Güvenlik ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu feribotta yasadışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışan 93 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler iade için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi

08.10.2018 - 09:22 | Güncelleme: AA

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Göcek Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, Gemiler Koyu açıklarında devriye sırasında şüphelendikleri "Büyük Sakarya" isimli yolcu feribotunu durdurdu. Feribotta aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu Irak, Somali ve Filistin uyruklu 93 düzensiz göçmen yakalandı.

ORGANİZATÖRÜN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

AA'nın haberine göre feribot, içindeki düzensiz göçmenlerle birlikte Fethiye Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na getirildi. İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenlerin İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği belirtildi. Organizatörlerin yakalanması için çalışma başlatılırken yaklaşık 20 metre uzunluğundaki feribota da el konuldu.

 

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