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        Haberler Gündem Muğla'da akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Muğla'da akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Muğla'nın Milas ilçesinde akrabalar arasında çıkan miras kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 00:21 Güncelleme: 01.11.2023 - 00:21
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        Akrabalar arasında miras kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
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        Koru Mahallesi'nde, Yahya A, kardeşi Hasan A. ve yeğeni Atilla A. ile miras paylaşımı nedeniyle tartışmaya başladı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yahya A, yanında getirdiği tüfekle kardeşi Hasan A. ve yeğeni Atilla A'ya ateş ederek olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        112 Acil Servis ekiplerince yapılan müdahalede Atilla A'nın hayatını kaybettiği belirlenirken Hasan A. ise müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Hasan A'nın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri olay yerinden kaçan Yahya A'yı yakaladı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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