Avukat başından vurulmuş halde bulundu!
Muğla'da avukatlık yapan Hüseyin Belkırat, ofisinin bulunduğu binanın merdiven boşluğunda başından silahla vurulmuş halde bulundu. Hastanede tedavi altına alınan avukat Belkırat'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi
Muğla'da olay, Ortaca ilçesinde avukatlık yapan Hüseyin Belkırat'ın ofisinin bulunduğu binada, öğle saatlerinde meydana geldi.
BİNADAN SİLAH SESİ GELDİ
İHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre, Hüseyin Belkırat'ın avukatlık bürosunun bulunduğu binadan silah sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
MERDİVEN BOŞLUĞUNDA YARALI BULUNDU
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler Belkırat'ı merdiven boşluğunda başından silahla vurulmuş halde buldu.
HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Belkırat ambulansla hastaneye kaldırıldı.
HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Hastanede tedavi altına alınan avukat Belkırat'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.