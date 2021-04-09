Muğla'da baba ve oğlunu öldürdüğü öne sürülen zanlı, komandolar tarafından ormanlık alanda aranıyor

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zeytinköy Mahallesi Gökçebelen mevkisindeki bağ evinin bahçesinde dün, silahla öldürülmüş halde Erol Atmaca ile oğlu Emre Yiğit Atmaca'nın cesedinin bulunmasının ardından şüpheli Mevlüt D'nin yakalanması için başlattıkları çalışmalara devam ediyor.

Zanlının gidebileceği güzergahlarda arama çalışmaları yoğunlaştırıldı.

Yaklaşık 100 komando ve Menteşe Jandarma Komutanlığı ekipleri, iz takip köpeği ve drone ile Yaraş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çalışma yürütüyor.