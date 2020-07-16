Muğla'da başı demir korkuluklara sıkışan köpek yavrusu kurtarıldı

Müsgebi Mahallesi Mehmet Türedi Sokağı'nda evin giriş kapısındaki korkuluklara bir köpeğin başının sıkıştığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, ellerindeki malzemelerle demir korkuluğu genişleterek köpeği sıkıştığı yerden kurtardı.Vücudunda yara izine rastlanmayan köpek, bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Canlı Skor
- İddaa
- Süper Lig
- 1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR