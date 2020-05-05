Muğla'da bazı alanlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Muğla'nın Ortaca ve Dalaman ilçeleri sınırları içerisindeki Ortaca-Sarıgerme-Dalaman Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, bazı bölgelerin "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesine karar verildi.
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