Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kafaca Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Mehmet Bülbül isimli vatandaş, akrabaları tarafından evinde ölü bulundu.
Olayın 112 acil çağrı merkezine bildirilmesiyle bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin şahsın hayatını kaybettiğini belirlemesinin ardından olay yeri inceleme ekipleri evde çalışma yaptı. İHA'nın haberine göre; Bülbül'ün cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.
Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.
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