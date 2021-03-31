Muğla'da bir müzisyen atlayış yaptığı sırada yamaç paraşütünde gitar çalıp, şarkı söyledi

AA

Müzisyen Mustafa Sait Çelik, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın bin 800 rakımlı pistinden yamaç paraşütü pilotu Şenol Arat ile uçuş yaptı.

Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı bulan Çelik, yanına aldığı gitarı çalıp, şarkı söyledi.

Uçuşun ardından ikili, Belcekız sahiline iniş yaptı.

Pilot Arat, Babadağ'ın yamaç paraşütü için dünyada sayılı noktalardan olduğunu belirterek, "Güzel bir deneyim yaşadık. Ölüdeniz manzarasında ben de canlı performansı dinleme fırsatı buldum. Bu gibi sıra dışı uçuşlar biz pilotlara da keyif veriyor." dedi.