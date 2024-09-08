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        Haberler Gündem Muğla'da çıkan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan orman yangına müdahale sürüyor

        Muğla'da çıkan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan orman yangına müdahale sürüyor

        Muğla'da ormanda çıkan yangın sürüyor. Havanın kararmasının ardından hava unsurları normale dönerken, 2 gece görüşlü helikopter söndürme çalışmalarına destek verdi. Kara unsurları alevlerle nefes mücadele içerisine girerken ekipler sarp arazilere tırmanarak yangının yayılımının önüne geçmek için çalışma yürüttü. Yangına müdahale eden 1 orman işçisi dumandan etkilenip, ambulansa alınarak tedavi edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 00:57 Güncelleme: 08.09.2024 - 02:55
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        Muğla'daki yangın sürüyor
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        Menteşe ilçesi Sarnıç Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 13.00 sıralarında çıkan yangınına havadan ve karadan ekiplerin müdahalesi sürüyor. Alevlerin sıçradığı içi arı dolu 250 kovan da zarar gördü. Yakınlarına ait arı kovanlarının zarar görmesi nedeniyle büyük bir üzüntü yaşadığını dile getiren mahalle sakini İsmail Tolga, "Sağım yapıyorduk, dumanları görünce bölgeyi terk ettik. Yakınlarımın arı kovanları yandı çok üzgünüz" dedi. Öte yandan, yangında bir bağ evi ve çevresindeki zeytin ağaçları da zarar gördü.

        HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

        Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ederken, alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için çalışmalar sürüyor.

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        MUĞLA VALİSİ: YANGIN GENİŞ BİR ALANDA

        Muğla Valisi İdris Akbıyık yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu. İncelemelerinin ardından açıklama yapan Vali Akbıyık, "Orman yangını başladı. Orman Genel ve Bölge Müdürlüğümüzün tüm ekipleri, büyükşehir ve ilçe belediyelerimizin itfaiye araçları, Devlet Su İşleri, AFAD, sağlık, emniyet teşkilatımızın, jandarmamız yangına müdahale ediyoruz. Havadan ve karadan çalışmalar devam ediyor. 21 hava aracımız, 6'sı uçak, 15'i helikopter ile 1 deniz aracımız da bu çalışmalara destek verdi. 130 civarı arazöz, 123 civari çeşitli araçlar ve 25 civarı iş makinesi alanda çalışma yapıyor. Büyük geçmiş olsun, inşallah ekiplerimiz var gücüyle kontrol altına almaya çalışıyorlar. Tabii yangın geniş bir alanda. Bazı yerlerde ulaşım sorunu var. Rüzgarın da etkisiyle yayılma gösterdi. İnşallah durduracağız. Bu arada STK'larımız bölgede. Köylülerimiz bütün traktör ve arazözleriyle orman teşkilatımıza, jandarmamıza, AFAD'ımıza destek veriyor. İnşallah durduracağız. Hava araçlarıyla ağırlıklı durdurulmaya çalışılıyor. Bazı yerlere gördüğünüz gibi ulaşılamıyor."

        "GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTERLER MÜDAHALE EDİYOR"

        "İtfaiye ve arazözler geriden ve uzaktan su sıkmaya çalışıyor. Ama yukarıdan uçak ve helikopterlerimiz şu anda çalışıyorlar. Yangın Sarnıç köyümüze yakın ancak şu an itibariyle yerleşim yerleriyle ilgili bir sıkıntı yok. Olmaması için de gerekli tedbirleri aldık. Köyün etrafında arazözlerimiz, itfaiyelerimiz, jandarmamız, ormancılarımız görevlendirildiler. Mevzilerin altında tedbirleri aldılar. Çıkış nedenini jandarmamız araştırıyor. Henüz net olarak bir şey söyleyemiyoruz. Bölgede arıcılar var. Başka nedenle mi diye de şu anda araştırmamız devam ediyor. Gördüğüm kadarıyla bir tane kovanların başında olan yapı yandı. Yanan kovanlar ve zeytinlikler de var. Şu an bunların miktarını söylemek biraz zor. Yarın inşallah kontrol altına alındıktan sonra bunların hepsi tespit edilecek, ortaya çıkarılacak. Gece görüşlü helikopterler müdahale ediyor inşallah devam edeceklerini ümit ediyorum" dedi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Muğla
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        #haberler
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