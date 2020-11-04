Muğla'da dolandırıcılık ve şantaj suçlarından aranan şüpheli yakalandı

AA

İl Emniyet Müdürlüğü Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, internet üzerinden ikinci el kahve makinesi satın alan bir kadının alışveriş sırasında mail ve banka hesap bilgilerini ele geçirdiği iddia edilen A.M'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kadını dolandırdığı ve şantaj yaptığı ileri sürülen şüpheli, Bursa'nın İnegöl ilçesindeki evinde yakalandı.

Aynı şekilde 45 kişiyi daha dolandırdığı ve şantajda bulunduğu öne sürülen şüphelinin evinde yapılan armada, suçta kullanıldığı tahmin edilen telefon, 2 telefon hattı, 2 banka kartı, müştekilere ait olduğu iddia edilen PTT ödeme makbuzları, 5 müştekinin şüpheliyi şikayet ettiklerine dair mahkeme evrakı, şüphelinin alacaklılarına yazdığı öne sürülen not kağıdı ele geçirildi.

Marmaris'e getirilen A.M, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.