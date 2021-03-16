Muğla'da dört mevsim turizm yapılması için çalışma yürütülüyor

AA

Vali Orhan Tavlı, Valilik'te yaptığı açıklamada, kentin bir turizm cenneti olduğunu söyledi.

Muğla'nın sahip olduğu potansiyelin ön plana çıkarılması, turizm gelirinin daha da artırılarak kent ve ülke ekonomisine katkı sağlanması amacıyla turizmin dört mevsime yayılması çalışmalarına hız verdiklerini belirten Tavlı, kentte dört mevsim turizm olanağının bulunduğunu dile getirdi.

Tavlı, yılın en az 300 günü güneşli geçen, ılıman iklimi, bol oksijeni ve düşük nem oranıyla sağlıklı bir yaşam sunan Muğla'nın verimli ve temiz topraklarında yetişen doğal ürünler kullanılarak hazırlanan sağlıklı ve lezzetli yöresel lezzetlerle de öne çıktığını aktarara, şöyle konuştu:

"Muğla, dört mevsim ziyaret edilebilecek rotaları ve alternatif turizm seçenekleriyle dikkat çekiyor. Dünyada eşi ve benzeri bulunmayan zenginlikleriyle Muğla, sadece yurt içinde değil yurt dışından da büyük ilgi görüyor. Kültür turizmi çalışmaları kapsamında arkeolojik kazılara yardımcı olmak, ilimizin tarihi ve kültürel varlıklarının etkin tanıtımını sağlamak amacıyla kamu kurumları ve sektör temsilcileriyle çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Sağlık turizminin ilimizde geliştirilmesi amacıyla sektör temsilcileriyle iş birliğimiz devam ediyor. İlimizin tarih, kültür, sanat ve spor turizmi gibi alternatif turizm olanaklarıyla önemli bir potansiyeli olduğunu biliyor, sürdürülebilir projelerle turizme yeni değerler kazandırmayı hedefliyoruz."