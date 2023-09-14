Muğla'da endişelendiren görüntü! Kıyıdan 30 metre çekildi, adacıklar oluştu
Son dönemde yurdun dört yanında kendini iyiden iyiye hissettiren kuraklık, Muğla'daki Ula Göleti'ni de etkiledi. Yağış azlığı nedeniyle gölette sular kıyıdan yaklaşık 30 metre çekildi, adacıklar oluştu
Muğla'nın Ula ilçesinde yağış azlığı nedeniyle Ula Göleti'nde sular kıyıdan yaklaşık 30 metre çekildi.
Zengin florasıyla öne çıkan, etrafı çam ağaçlarıyla kaplı gölet, yürüyüş ve bisiklet yollarının yanı sıra piknik alanlarıyla biliniyor.
Kent merkezine 12 kilometre uzaklıktaki göletin etrafında, suların kıyıdan çekilmesiyle adacıklar oluştu.
Suların çekildiği alan ve oluşan adacıklar drone ile görüntülendi.