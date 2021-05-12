Muğla'da eski medeniyetlerin izinin yer aldığı müze, zengin koleksiyonuyla ilgi görüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerKültür-SanatAjans Haberleri
ABONE OL

Muğla'da eski medeniyetlerin izinin yer aldığı müze, zengin koleksiyonuyla ilgi görüyor

Geçmişte birçok döneme ev sahipliği yapan Muğla, müzede sergilenen eserlerle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Muğla'da eski medeniyetlerin izinin yer aldığı müze, zengin koleksiyonuyla ilgi görüyor
AA

Bölgede hüküm süren medeniyetlerin izleri müzede sergileniyor. Değerli para koleksiyonları, heykeller, toprak ve cam kapların yanı sıra o dönem günlük hayatta kullanılan çok sayıda malzeme ilgi topluyor.

Muğla Müze Müdürü Gülnaz Savran, AA muhabirine, Muğla Müzesinin bulunduğu konum itibarıyla eski kent dokusu içinde etrafı tescilli ve korunmuş yapılarla çevrili ulaşılabilir bir alanda bulunduğunu söyledi.

Tarihi kent dokusu hiç bozulmadığı için alanın bugüne ulaşan nadir yapılar arasında yer aldığını vurgulayan Savran, Muğla Müzesi sorumluluğunda çok sayıda arkeolojik kazının devam ettiğini dile getirdi.

- Bilim adamları müzeden faydalanıyor

Bu kazılarından çıkan eserlerin sergilendiğini belirten Savran şunları kaydetti:

"Müzede Anadolu kronolojisine ışık tutan eserlerin bulunduğu salonumuz mevcut. Kalkolitik Dönem'den Osmanlı Dönemi'ne kadar kronolojinin bütün dönemlerini anlatan bir teşhir var. Bizim koleksiyonumuzda ağırlıklı olarak Geometrik Dönem'in çok büyük bir önemi vardır. Bu zenginlik, hem ülkemizde hem dünyada bu konuda çalışan bilim adamlarına ışık tutmaktadır. Müzede milyon yıllık fosillerin yanı sıra antik çağlarda betimlenen çok sayıda tanrı ve tanrıçanın yanında fil üzerinde savaşa giden askerler, gladyatörler, çocuk oyuncakları, kukla parçaları, pişmiş topraktan masklar, hayvan figürleri ve çok sayıda objeyi görmek mümkün."

- Gladyatörler salonu ilgi görüyor

Savran, Yatağan ilçesinde 20 yıl önce tesadüfen bulunan ve aralarında "Truva" filmine konu olan Akhilleus'un da olduğu 7 gladyatörün mezar stelinin de ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği alanlardan olduğunu vurguladı.

Muğla Müze Müdürü Gülnaz Savran, Gladyatör Salonu'nu gezen ziyaretçilerin, 2 bin yıl önceki dönemin özelliklerini görürken salonun duvarlarında o dönemin savaşlarını gösteren fotoğrafları, gladyatörlerin yaşamlarını, dövüşlerini ve yaşadıkları heyecanlı sahneleri, o çağın atmosferi içinde izleyebildiklerini söyledi.

Savran, salonda, gladyatörlerin kullandığı kişisel eşyalar ile onların nasıl yetiştiğini görebilmenin mümkün olduğunu dile getirdi.

- "Milyonlarca yıllık fosiller Trolian Park'ta sergileniyor"

Muğla merkez Menteşe ilçesi Özlüce Mahallesi yakınlarındaki Kaklıca tepesinde fosil yataklarından çıkarılan fosillerin sergilenmesi amacıyla Muğla Müzesi bünyesindeki Trolian Park'ın ise 1994'te açıldığını hatırlatan Savran, "Bu özel salonda kazılardan çıkarılan fosiller birtakım işlemlerden geçtikten sonra sergilenmeye açıldı. Burada günümüzden 5 ile 9 milyon öncesine dayanan fosiller var. Burada bulunan fosillerin ait olduğu canlıları günümüzde görmek mümkün değil. Burası müzemizin ne kadar zengin olduğunu gösteren bir salon. Trolian Park, yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini görüyor." ifadesini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Seyircili Brit Ödülleri'nde zafer Dua Lipa'nın
KÜLTÜR-SANATBrit Ödülleri'nde zafer Dua Lipa'nın
Avrupa'dan 100 milyon liralık kayıp
KÜLTÜR-SANATAçılma tarihi 10 Haziran
David Hockney'den 'karantina' resimleri
KÜLTÜR-SANATDavid Hockney'den 'karantina' resimleri
Altın Küre’ye bir darbe de NBC’den geldi
KÜLTÜR-SANATAltın Küre’ye bir darbe de NBC’den geldi
İstanbul Modern Sinema'da 'Bahar Nöbeti'
KÜLTÜR-SANATİstanbul Modern Sinema'da 'Bahar Nöbeti'
'Sait Faik Hikâye Armağanı' Şermin Yaşar'ın oldu
KÜLTÜR-SANATSait Faik Hikâye Armağanı Şermin Yaşar'a
Erdal Murat Aktaş, İspanya'da yönetmen koltuğuna oturacak
KÜLTÜR-SANATİspanya'da yönetmenlik yapacak
'Wrath of Man'den 8 milyon dolarlık açılış
KÜLTÜR-SANATZirveye yerleşti
'Gölgeler İçinde', 'En İyi Sinematografi' ödülüne layık görüldü
KÜLTÜR-SANATABD'de ödül kazandı
Leyla Gencer anılıyor
KÜLTÜR-SANATLeyla Gencer anılıyor