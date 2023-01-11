Muğla'da gönüllü gençlerden yaşlılara yardım

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AA

Muğla'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Uluslararası Gençlik Merkezi'nde gönüllü çalışan gençler, "Çınarlarımızın Yanındayız" projesi kapsamında geçmişin tecrübelerinden faydalanarak geleceğe umutla bakabilmek amacıyla "yaşlı çınarları" evlerinde ziyaret ediyor.

Özellikle kırsal mahallelerdeki yaşlıların kendilerini yalnız hissetmemeleri için ziyaretler yapan gönüllüler, ihtiyaç duyan yaşlıların evlerini temizleyip küçük tamir ile bakım işlerine yardımcı oluyor.

Gönüllü gençlerden Eda Çelik, projenin büyüyerek devam etmesi için çalışacaklarını belirtti.

Yaşlılarla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu kaydeden Çelik, "Ailemden uzakta Muğla'da üniversite öğrencisiyim. Gençlik Merkezi ile gerçekleştirdiğimiz bu projede aile ortamını hissettim. Böyle bir ziyarette bulunmaktan çok keyif aldım. Yaşlılarımızın evlatları gibi samimi yaklaşımları bizleri çok mutlu etti" dedi.

Gençlerle bir araya gelen yaşlılar da bu imkanı sağlayan Gençlik ve Spor Bakanlığı'na teşekkür etti.