Foça Mahallesi'nde fırında çalışan bir kişi, aynı odada kaldığı Afganistan uyruklu Muhammed Emir Mirzai'yi (21) bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; cinayette kullanılan bıçağı odada ele geçiren ekipler, şüphelinin maktul ile aynı iş yerinde çalışan ve odada kalan S.S. (24) olduğunu belirledi.