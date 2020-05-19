AA

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, ilçede kaçak sigara imalathanesi kurmaktan sabıkası olan Ü.Y'nin Ortaca ilçesinde de kaçak sigara imalatı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Burada bandrolsüz hazırlanan sigaralarının Fethiye, Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz ilçesinde piyasaya sürüldüğünü tespit eden ekipler operasyon düzenledi.

Operasyonda, 32 bin 800 doldurulmuş makaron, 130 kilogram açık tütün, 2 elektrikli sigara dolum makinesi, 26 kaçak elektronik sigara likiti, 8 kaçak elektronik sigara, 11 kilogram kaçak pipo tütünü, 6 kilogram kaçak nargile tütünü ve 86 sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

Operasyonda Ü.Y. ile K.A. da gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.