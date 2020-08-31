Muğla'da kaçakçılık operasyonu: 22 gözaltı

AA

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile bağlı grup amirliklerince, gümrük kaçağı sigara ve içki satışı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 288 litre etil alkol, 233 şişe gümrük kaçağı alkol, 22 litre el yapımı içki, 6 bin 340 adet doldurulmuş makaron, 4 bin boş makaron, 6 kilogram bandrolsüz tütün, 608 gümrük kaçağı çanta, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen tablo, 25 gümrük kaçağı yemek sosu, 49 kutu gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün, bir tüfek, tabanca ve 4 fişek ele geçirdi.

Operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer zanlılar hakkında ise "kaçakçılık", "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu'na muhalefet", "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" gibi suçlardan adli işlem başlatıldı.