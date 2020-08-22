Muğla'da kaçakçılık operasyonunda 4 kişi tutuklandı

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile bağlı Grup Amirliklerince, gümrük kaçağı sigara ve içki satışı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, belirledikleri adreslerde yapıkları aramalarda, 298 litre etil alkol, 23 şişe Gümrük kaçağı alkol, 7,5 litre el yapımı içki, 21 alkol kiti, 3 bin 920 adet doldurulmuş makaron, 7 kilo 850 gram kıyılmış tütün, 1 kilo 800 gram nargile tütünü, 25 Gümrük kaçağı emtia, 6 tarihi eser sikke, 47 boş senet, bir tüfek, iki tabanca, 18 fişek ele geçirdi.

Operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer zanlılar hakkında ise "kaçakçılık", "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu'na muhalefet", "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" ve "tefecilik" gibi suçlarından işlem yapıldı.