Muğla'da Kalinda Antik Kenti'ndeki kazılar sürüyor

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Kentin kuzeyindeki kule yapılarından başlayarak iç kale olarak tanımlanan surla çevrili alanda çalışmalara devam ettiklerini anlatan Şerment, "Kentin aşağı kotlarında yaptığımız araştırmalarda buradaki tarihin İsa'dan önce 7'nci yüzyıl veya 6'ncı yüzyıla kadar tarihlenebildiğini bulduk.

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Bunlar çok kısa zamanda yapılan çalışmalar. Bundan sonraki zamanlarda yapılacak çalışmalarla kentin tarihi aralığını biraz daha belirleyeceğiz" diye konuştu.