Muğla'da kamyonetiyle çarptığı genç kızın ölümüne neden olan sürücü asli kusurlu görüldü

Tahran'da "Kovid-19 salgınına karşı en az bir hafta sıkı kısıtlamalar uygulansın" çağrısı

AA

Kazanın ardından hazırlanan bilirkişi raporu tamamlandı.

Rapora göre, tutuksuz yargılanan kamyonetin sürücüsü Mehmet Hamza E'nin, aşırı hız, trafik güvenliğini ihlal ve arkadan çarparak ölüme sebebiyet vermekten asli kusurlu bulunduğu tespit edildi.

Genç kızın ağabeyi Oğul Şahan Aslaner, AA muhabirine, çevredeki güvenlik kameralarını kendisinin de incelediğini, kardeşinin ölümüne aşırı hızlı giden dikkatsiz kamyonet sürücüsünün neden olduğunu savundu.

Sürücünün gözaltına alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını hatırlatan Aslaner, "Kardeşimin katili 11 aydır elini kolunu sallaya sallaya dolaşıyor. Bir an önce yakalanmasını, tutuklu yargılanmasını istiyoruz." diye konuştu.

- Olay

Zeynep Helin Aslaner'e 8 Kasım 2019'da, elektrikli bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada Mehmet Hamza E'nin kullandığı 48 Z 2597 plakalı kamyonet çarpmıştı. Kazada ağır yaralanan Aslaner'in, kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra beyin ölümü gerçekleşmiş, bağışlanan organları 5 hastaya umut olmuştu. Gözaltına alınan sürücü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.