Muğla'da kanser hastası sağlık çalışanına bacağından alınan dokuyla dil yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlıkAjans Haberleri
ABONE OL

Muğla'da kanser hastası sağlık çalışanına bacağından alınan dokuyla dil yapıldı

Muğla'da dil kanseri teşhisi konulan sağlık çalışanına, tümörün temizlenmesinin ardından bacağından alınan dokuyla dil yapıldı.

Muğla'da kanser hastası sağlık çalışanına bacağından alınan dokuyla dil yapıldı
AA

Dilinde oluşan ve gün geçtikçe büyüyen yara nedeniyle yemek yiyemez hale gelen hemşire Kazım Sinan Ertemli, Fethiye'de sağlık kuruluşuna başvurdu. Muayene ve tetkikleri sonucu dil kanseri teşhisi konulan Ertemli'nin, ağzında oluşan tümörün boynuna sıçradığı belirlendi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine yönlendirilen Ertemli, burada bacağından alınan dokunun, Muğla'da ilk kez uygulanan ve 12 saat süren operasyonla dil bölgesine nakledilmesiyle sağlığına kavuştu.

Mikro cerrahi yöntemle ameliyat edilen Ertemli, kendisi de hemşire olduğu için durumunun zorluğunun farkında ve bilinçli olarak operasyona girdiğini, korkmadığını ve hekimlere güvendiğini söyledi.

Ertemli, bu zor işlem sonucunda iyileşmeye başladığını, yeni diliyle, mutlu ve keyifli olduğunu ifade etti.

Kulak, Burun, Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Erdoğan Özgür, dil kanserinin, baş ve boyun kanserleri içinde en sık görülen kanser türü olan ağız boşluğu kanserlerinden olduğunu söyledi.

Dil kanserinin, genç yaşlarda beklenmeyen bir durum olduğunu ve genellikle 60'lı yaş civarında görüldüğünü belirten Özgür, "Hastanın dış merkezde yapılan patoloji sonucu ile hastanemize başvurusu sonrası yapılan muayene, görüntüleme ve tetkikler neticesinde boyundaki bezelerde tümörün yayılmış olduğu saptandı. Dili almak ve arkasındaki kötü huylu lenf düğümlerini temizlemek ve sonrasında hastanın konuşabilmesi ve yemek yiyebilmesi için tekrar dil işlevi gösterecek bir doku yerine koyulması, uzman ekibimizce planlandı." ifadelerini kullandı.

12 saat süren operasyonda Kulak, Burun, Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi ekibi tarafından dilin büyük bir bölümü ve boyundaki bezelerin temizlendiğini anlatan Özgür, "Daha sonra plastik ve rekonstrüktif cerrah Dr. Ali Murat Sonel tarafından, hastanın sol bacağının uyluk dış kısmından yaklaşık 10 santimlik bir deri altı doku, kas, damar ve siniriyle birlikte çıkarıldı, dile benzeyecek bir şekil verilerek tekrar boyundaki damarlara bağlantı yapıldı ve ağız içine nakledildi." diye konuştu.

Özgür, bu tarz ekip çalışması gerektiren önemli operasyonların artık başarı ile Muğla'da da yapılabildiğini kaydetti.

Hastayı odasında ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Turan Togan ise başarılı operasyonu gerçekleştiren ekibi kutladı.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Dünya Böbrek Günü'nde Covid-19 uyarısı! - Haberler
SAĞLIKDünya Böbrek Günü'nde Covid-19 uyarısı!
Sinop'ta risk tavan! Son dakika kararları: Bahçeye çıkmak yasak, 24 saat...
SAĞLIKÇok yüksek riskli o ilde kırmızı alarm!
Corona virüs belirtileri nelerdir? Vaka sayısı artıyor! İşte gün gün koronavirüs belirtileri
SAĞLIKCorona virüs belirtileri nedir?
Koronavirüs nedeniyle bir gözünü kaybetti - Haberler
SAĞLIKKorona sebep oldu! "2 ay sonra tamamen karardı"
KIRMIZI ALARM! Son dakika: Ankara'da "korkutucu" rsik artıyor
SAĞLIKTedirgin etti! Korkutucu günler vurgusu!
İstanbul'un en büyük koronavirüs test laboratuvarı
SAĞLIKİşte İstanbul'un en büyük koronavirüs test ...
ŞOKE ETTİ! Tatlı sularda büyük tehlike! İçme suyuna dahi karışabilir - Haberler
SAĞLIKİçme suyunda büyük tehlike!
Koronavirüs bir yılda 12 bin mutasyon geçirdi
SAĞLIKKorona bir yılda 12 bin mutasyon geçirmiş!
Bilim insanları açıkladı! Diş eti rahatsızlığı olanlara koronavirüs uyarısı! - Haberler
SAĞLIKBilim insanları açıkladı! O kişilere korona uyarısı... ...
Son dakika 9 Mart Koronavirüs tablosu açıklanıyor... Bugünkü corona virüsü vaka sayısı kaç? Güncel tablo
SAĞLIKİşte Koronavirüs vaka ve vefat sayısı