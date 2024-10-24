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        Haberler Gündem Güncel Muğla'da "Mavi Yeşil Muğla Bilim Şenliği" | Son dakika haberleri

        Muğla'da "Mavi Yeşil Muğla Bilim Şenliği" başladı

        Muğla'da düzenlenen "Mavi Yeşil Muğla Bilim Şenliği"nin açılışı, Menteşe ilçesi Kent Meydanı'nda gerçekleştirildi. Üç gün boyunca sürecek olan etkinlik, bilim ve teknoloji meraklılarını bir araya getiriyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 18:12 Güncelleme: 24.10.2024 - 18:12
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        Muğla'da "Mavi Yeşil Muğla Bilim Şenliği"
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        Muğla Valiliği ve Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında düzenlenen "Mavi Yeşil Muğla Bilim Şenliği"nin açılışı, Menteşe İlçesi Kent Meydanı'nda yapıldı.

        Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, konuşmasına geçtiğimiz günlerde Ankara Kahramankazan'daki TUSAŞ tesislerine yönelik terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşları anarak başladı. Çay, "Ülkemiz üzerinde hain emelleri olanlara karşı daha çok çalışacak ve daha çok üreteceğiz" dedi.

        Emre Çay, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu 4007 programı kapsamında düzenlenen bu şenlikle, bilim kültürünün daha geniş kitlelere yayılmasını ve gençlerin bilimle olan bağlarının güçlendirilmesini hedeflediklerini belirtti.

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        Ayrıca, şenliğin öğrencilerin ve öğretmenlerin potansiyelini en üst seviyeye çıkaracak fırsatlar sunduğunu vurguladı. Çevresel farkındalığı artırmaya yönelik atölyeler ve sürdürülebilirlik bilinci ile düzenlenen etkinlikler, öğrencilerin bilimsel merakını teşvik etmeyi amaçlıyor.

        Şenlikte Milli Eğitim Bakanlığı'nın bilim ve teknolojiye olan ilgiyi artırmak için başlattığı "Bilim TIR'ı" ve "Uzay Çadırı" etkinlikleri de yer alıyor. Bu etkinlikler aracılığıyla, gençlerin keşif ve merak yolculuklarına ilham kaynağı olmayı hedeflediklerini belirten Çay, öğrencilere bilim ve teknoloji tutkusunu daha derinlemesine aşılamayı amaçladıklarını söyledi. Etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm meslektaşlarına teşekkür eden Çay, bilim şenliğinin Muğla'da eğitim kalitesini ve yenilikçiliği artıracağını vurguladı.

        Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve öğrenciler fuar alanındaki stantları gezerek sergilenen çalışmaları inceledi. Vatandaşlara açık olan "Mavi Yeşil Muğla Bilim Şenliği", 24-26 Ekim tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.

        Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Trakya Üniversitesi ve Pamukkale Üniversitesi'nden akademisyenler ile diğer paydaşlara de desteklerinden dolayı teşekkür edildiği açılış törenine, Muğla Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü, Menteşe Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tahça, çok sayıda öğrenci ve öğretmen katıldı.

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