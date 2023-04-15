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Muğla'da motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde motosikletin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

Muğla'da motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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AA

Alınan bilgiye göre, O.D. (23) idaresindeki motosiklet, İçmeler Mahallesi Orka Otel önünde Elgin Balkaya'ya (42) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaya, sürücü ve yolcusu motosikletle savruldu.

112 Acil Sağlık ekiplerince Özel Ahu Hastanesi'ne kaldırılan Balkaya, kurtarılamadı.

Motosiklet sürücüsü O.D. (23) ile yolcusu O.U'nun (25) kaldırıldıkları Marmaris Devlet Hastanesi'nde tedavileri devam ediyor.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Fotoğraf, İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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