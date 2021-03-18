Muğla'da öğrenciler Türkçe ve İngilizce yazılı dövizlerle maske, mesafe ve hijyen uyarısında bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Muğla'da öğrenciler Türkçe ve İngilizce yazılı dövizlerle maske, mesafe ve hijyen uyarısında bulundu

Muğla'nın Marmaris ve Köyceğiz ilçelerinde öğrenciler, taşıdıkları Türkçe ve İngilizce maske, mesafe, hijyen yazılı dövizlerle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine dikkati çekti.

Muğla'da öğrenciler Türkçe ve İngilizce yazılı dövizlerle maske, mesafe ve hijyen uyarısında bulundu
AA

Marmaris'in farklı noktalarındaki liselerden hareket eden öğrenciler, "Haydi Muğla, önce sarıya sonra Marmaris’in mavisine", "Maske, mesafe, temizlik, okulumuzu özledik", "Okulumuza dönmemiz için tedbirli olmayı seçin", "Kendi sağlını da benim sağlımı da düşün" gibi dövizler ve kollarına taktıkları mavi kurdelelerle Atatürk Meydanı'na geldi.

Meydanlar, Yat Limanı, Kapalı Çarşı Uzunyalı Plajı yolunda maskesi olmayan vatandaşlara ve turistlere maske dağıtan öğrenciler, sosyal mesafeye dikkati çekmek için bir süre oturdu.

Meydanda ve yürüyüş boyunca megafonla "Maske tak" şarkısını dinleten öğrencilere, öğretmenleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan da eşlik etti.

- Farkındalık oluşturmak istediler

Köyceğiz ilçesinde de benzer bir etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikte ilçe merkezinde döviz taşıyan öğrenciler, vatandaşların takdirini topladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ, öğrencilerin yaptıkları etkinlikle farkındalık oluşturduğunu belirterek, "Aynı zamanda diğer öğrencilerimize rol model olan bu etkinlikte emeği geçen öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bu tarz etkinliklerin salgını önleme konusunda aktif rol oynamasını diliyorum." dedi.

Etkinliğe katılanlardan Ahmet Doğukan Uras da okulların tamamen açılması ve gönül rahatlığıyla sokakta oynayabilmek için tedbirlere dikkati çekmek istediklerini kaydetti.

Esnaf Soner Hava ise "Çocukların duyarlı olmalarına çok sevindim. Biz de elimizden geldiğince temizlik, maske, mesafeye dikkat ediyoruz." ifadesini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME