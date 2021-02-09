Muğla'da olta iğnesine takılan kuş kurtarıldı

AA

Deniz içi araştırma çalışması kapsamında Dalyan Kanalı'nda çalışma yürüten DEKAMER ekipleri, kuşun vücuduna olta iğnesi takıldığını fark etti.

Tekneye alınan karabatak, veteriner hekimlerin müdahalesiyle boğazındaki olta iğnesi çıkarıldıktan sonra doğaya salındı. Kurtarma çalışması ekipler tarafından kaydedildi.

DEKAMER Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hedef dışı avcılığın denizel canlıları olumsuz etkilediğini, bu nedenle her yıl çok sayıda hassas türün yaşamını yitirdiğini söyledi.

Hayalet ağlar ve misinaların kuşlar ve kaplumbağa gibi canlıların yaralanmasına neden olabildiğini anlatan Kaska, vatandaşların bu canlılara karşı daha dikkatli olmaları gerektiğini kaydetti.