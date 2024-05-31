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        Haberler Gündem Güncel Muğla'da orman yangını büyümeden söndürüldü

        Muğla'da orman yangını büyümeden söndürüldü

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 10:29 Güncelleme: 31.05.2024 - 10:29
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        Muğla'da orman yangını
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        Menteşe'nin Yaraş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 helikopter, 3 arazöz, ilk müdahale aracı ile orman işçileri sevk edildi.

        Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın yayılmadan söndürüldü.

        Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

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        #Muğla
        #orman yangını
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