Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Şerefler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, bölgeye sevk edildi. Vatandaşlar da yangının yerleşim yerine ulaşmaması için traktör ve su tankerleri ile ekiplere yardımcı oluyor.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken bölgede soğutma çalışması yürütülüyor.

Öte yandan, Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta ve Belediye Başkanı Muhammet Karakuş çalışmaları yerinde takip etti.

Yakuta, bölgede sıkıntılı bir durum kalmadığını, ekiplerin vatandaşların da yardımıyla yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmasına başladığını bildirdi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.