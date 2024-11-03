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        Haberler Gündem Güncel Muğla'da ormanlık alanda yangın! | Son dakika haberleri

        Muğla'da ormanlık alanda yangın!

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bir noktadaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına çok sayıda ekiple müdahale ediliyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 16:49 Güncelleme: 03.11.2024 - 16:57
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        Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları devam ediyor.

        İHA'nın haberine göre yangın, Menteşe ilçesi Kafaca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kafaca İlkokulu'nun üst tarafında yer alan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Dumanları fark eden ve yangına ilk müdahaleyi yapan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

        Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, alevlere müdahale etti. Yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

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