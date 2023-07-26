Muğla'da otomobille çarpışan motosikletin 15 yaşındaki sürücüsü öldü
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin 15 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti
Sedat İbrahim G'nin (15) kullandığı motosiklet, Fethiye-Antalya kara yolu Zorlar Kavşağı'nda, Ramazan E. idaresindeki otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerince, hastaneye kaldırılan Sedat İbrahim G, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.