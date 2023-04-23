Son dakika deprem haberleri, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 11 ili etkileyen depremlerin ardından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi her gün, her saat güncelleniyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar "Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt arıyor. 23 Nisan Pazar günü Muğla Ula'da peş peşe deprem meydana geldi. İşte 23 Nisan son depremler listesi...