Muğla'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, motosikletin refüje çarpması sonucu 16 yaşındaki genç yaşamını yitirdi
Giriş: 05.12.2024 - 01:43 Güncelleme: 05.12.2024 - 01:56
Anıl Berk Şahin'in kullandığı motosiklet, Çamköy Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde kontrolden çıkarak refüje çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Şahin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Şahin'in cenazesi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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